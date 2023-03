Noi e i DCA: qual è il tuo rapporto con il cibo? Gli alunni dell’Isa 11 di Vezzano rispondono

In occasione della giornata nazionale del ’Fiocchetto Lilla, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare’ (DCA), celebrata il 15 marzo, abbiamo creato un sondaggio rivolto a tutti gli alunni della nostra scuola per capire il rapporto che hanno con il cibo.

Per prima cosa abbiamo rilevato che non tutti conoscono i DCA (13,4%) e che la maggior parte ha un buon rapporto con il cibo; il 19% ha un rapporto complicato e il 2% tossico. In seguito il 6% dei ragazzi ha ammesso di aver sofferto di DCA: il 10% di anoressia e la medesima percentuale di bulimia, mentre la maggioranza di altri problemi.

Inoltre più della metà ha dichiarato di aver superato il problema, da solo o con l’aiuto di famigliariamici; ci siamo stupiti nel constatare che nessuno abbia chiesto supporto a professionisti (psicologi ecc.), dato che riteniamo opportuno il confronto con esperti, in grado di aiutare maggiormente i ragazzi ad affrontare questi problemi. Invece una buona notizia è che molti ragazzi non hanno paura di possibili ricadute e soprattutto non temono il giudizio altrui su ciò che hanno passato.

Quindi il nostro consiglio è: "Amiamoci per quello che siamo e non pensiamo al giudizio degli altri!".