Nicola Pardini, l’allenatore del San Terenzo La preparazione degli equipaggi della borgata

Cosa si aspetta dall’equipaggio dopo la gara di San Giuseppe (19 marzo)?

"Dopo la gara mi aspetto una reazione da parte di tutto l’equipaggio. Bisogna allenarsi tanto questo mese per arrivare alla prima pre-palio concentrati e motivati e cercare di migliorare tutti gli errori. Noi ci alleniamo sia in palestra, con macchinari per potenziare le nostre prestazioni, sia in mare, anche durante la stagione invernale".

Secondo lei, si stanno impegnando maggiormente quest’anno?

"Tutti ci stiamo impegnando tanto come lo scorso anno, mettendoci tanta voglia, ma abbiamo migliorato con gli allenamenti la forma fisica".

Che ne pensa del ruolo del timoniere?

"E’ un ruolo importantissimo, perché il timoniere è l’unico che vede cosa c’è intorno, dà le indicazioni, motiva e incita l’equipaggio. I bambini e i ragazzi che fanno i timonieri sono solitamente del paese e sentono molto questa responsabilità".

Secondo te è importante avere gli equipaggi per il Palio per il nostro paese?

"Sì, perché stiamo costruendo un grande progetto attorno a questi ragazzi, che passano dagli juniores ai senior. Se stiamo insieme per tanti anni, potremo vincere tanto per San Terenzo".