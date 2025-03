Nicla, storia di un amore

Alle persone tiepide verso le implicazioni dello spirito e lontane dal comprendere cosa veramente significhi amare, leggere ‘Nicla a patti col destino - Storia di un amore e di un messaggio’ – libro scritto da Mario Balbi, con la prefazione di Giuseppe Benelli – sarebbe davvero utile. "Magari ai giovani che, trovandosi davanti a scelte di vita – spiega Balbi – potrebbero accostare alle loro pulsioni rivoluzionarie anche l’approccio spirituale. In quel caso, Nicla li può guidare a riconoscere il meglio delle potenzialità che ancora esistono nell’essere umano". Mario, che è stato felice nella sua vita con e grazie a Nicla, nel testo ricorda i suoi tratti più caratteristici, descrivendo la profondità di un rapporto durato oltre 40 anni. Una narrazione biografica coinvolgente. L’inusuale connubio deriva dal coraggio dell’autore nell’esporre con onestà intellettuale sconcertante la realtà della propria vita con Nicla, portando il lettore nel meandro dei sentimenti che evolvono in lui e nella compagna scomparsa. Nicla entra nella vita di Mario con la forza dirompente del destino, che inizia dall’innamoramento per raggiungere lo stadio dell’amore condiviso e maturo. Questo fa crescere nella coppia la complicità utile a mantenerla unita, ma nello stesso tempo la spinge a conoscere il mondo esterno attraverso numerose avventure ricche di fatti e di episodi colorati raccontati tutti con semplice maestria.

Conosciamo così una donna dalla personalità fuori dal comune, che con estrema modestia dedica una spiccata intelligenza a seguire con passione molti temi. "Quest’esistenza ricca di obiettivi si conclude a soli 72 anni, lasciando un messaggio per chi voglia seguirne l’esempio nella certezza che la vita terrena, pur scandita dal destino, resti sempre ricca di opportunità da cogliere e ostacoli da superare sapendo di poter trovare un costante aiuto nell’energia dell’Amore. Un’energia che una volta scoperta si estende oltre il rapporto di coppia e può esprimersi in altri campi come la creatività, l’interesse per il prossimo e la giustizia, la ricerca della nostra essenza trascendente". Quando ancor giovane viene colpita da un male incurabile e invalidante, lei entra nella battaglia per contenerlo senza che le altre persone finiscano in seconda linea. È dunque l’Amore a sostenere la personalità della protagonista, spingendola ad impegnarsi nella comprensione del tanto che abbiamo intorno.

Marco Magi