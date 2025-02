Nerbi a Libriamoci con ’Utrum’

Nella mediateca regionale ligure, oggi alle 17.30 – nell’ambito di ‘Libriamoci - Autori del golfo’, Matteo Nerbi presenta il suo primo libro dal titolo ‘Utrum e altri racconti di Voce narrante’. Si tratta di una raccolta di quattro racconti fondati sull’indagine introspettiva che coinvolge sia i protagonisti sia le comparse fugaci. L’autore, sotto le spoglie della Voce Narrante svolge anche il ruolo di un protagonista minore, che spesso si intromette per esprimere un punto di vista proprio, differente dai propri personaggi, o semplicemente per lasciare un frammento di riflessione, che costituisce spunto di approfondimento. In tutti e quattro i racconti si ricorre all’uso della metafora musicale, come modalità per illustrare sentimenti ed emozioni provati dai personaggi, così come dalla stessa Voce Narrante, e per farle vivere al lettore, anche attraverso l’ascolto di brani particolari, linkati nel testo per un’esperienza anche auditiva, come se si trattasse di un ‘libro sensoriale’. Con l’autore dialoga Federica Brambilla. Ingresso libero e gratuito.