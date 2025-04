Nel ricordo di Vaccarone. La sua esperienza a Roma. Mostra a Palazzo Merulana

Una mostra dedicata al maestro Francesco Vaccarone (nella foto) nel primo anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 22 aprile dell’anno scorso. Iniziativa annunciata dalla moglie Gabriella Peroni, i figli Alessandra e Leonardo, unitamente a Paolo Asti, presidente dell’associazione culturale Startè, che desiderano ricordare il maestro con una mostra a lui dedicata a Palazzo Merulana a Roma, museo che raccoglie numerose opere degli artisti della Scuola Romana.

La mostra, dal titolo ’Francesco Vaccarone a Roma – 1970 -1976’ sarà aperta dal 19 marzo al 3 maggio del 2026 e farà riferimento al periodo in cui il maestro aveva lo studio in via delle Zoccolette a Roma. Un periodo che Umberto Croppi, presidente dell’Accademia di Belle Arti di Roma (già assessore alla cultura della Capitale) unitamente a Paolo Asti, entrambi curatori della mostra, vogliono approfondire.

L’obiettivo è comprendere meglio quanto sulla poetica di Vaccarone, abbiano influito i rapporti di amicizia con i maggiori esponenti dell’arte e della cultura italiana dell’epoca come Marino Marini, Renato Guttuso, Miriam Maffai, Riccardo Licata, Giuseppe Santomaso, Orfeo Tamburi, Alberto Moravia, Sergio Pellegrinotti e tanti altri, che frequentavano la Stamperia Il Cigno, dove Vaccarone incideva le lastre per realizzare le sue opere al torchio.