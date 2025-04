Nel film di Daniele Biacchessi la storia dell’Armadio della vergogna

Anpi Levante, Anpi Pitelli e la Camera del Lavoro Cgil della Spezia organizzano per sabato, a partire dalle 17.30, la proiezione del film ‘L’armadio della vergogna’ di Daniele Biacchessi, nell’auditorium ‘Giorgio S. Bucchioni’ dell’Autorità Portuale del Mar Ligure Orientale. All’evento, straordinario per il suo genere, sarà presente il regista Biacchessi (autore di oltre quaranta tra libri d’inchiesta, prefazioni, interventi pubblicati dai più importanti editori italiani) assieme al segretario generale della Cgil spezzina Luca Comiti. Il docufilm e’ tratto dal libro ‘Eccidi nazzifascisti - L’armadio della vergogna’ e ripercorre, attraverso le immagini storiche dell’Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, i tragici eventi di Sant’Anna di Stazzema, Marzabotto-Montesole ed altri eccidi, i cui 695 fascicoli erano stati archiviati il 14 Gennaio 1960, in forma provvisoria, dunque illegale, nella sede della Procura generale militare e poi scoperti da Antonino Intelisano, magistrato italiano, procuratore generale militare emerito alla corte suprema di cassazione (e noto anche per aver ricoperto il ruolo di pubblica accusa nel processo a Erich Priebke), nel maggio del 1994 all’interno di un armadio chiuso con un lucchetto e curiosamente con le ante rivolte a muro. La nostra città fu sede della Procura militare che si occupò della vicenda dal 2002 al 2008. In special modo il procuratore generale militare Marco De Paolis, grazie ai documenti dimenticati in quel ‘vergognoso’ armadio, ebbe la volontà di riaprire 500 procedimenti penali per crimini di guerra commessi durante la Seconda Guerra Mondiale. La proiezione sarà aperta e completamente gratuita e dopo di essa, chi vorrà, potrà cenare con l’autore del film e gli organizzatori alla trattoria ‘L’Angolo del Gusto’ a Fabiano basso (antipasto contadino, ravioli e muscoli) con prenotazione obbligatoria entro domani sera al numero di telefono 334 6716777 (Piero) o al 339 4631572 (Cesare).