Navi alimentate a Gnl nel porto della Spezia, il sindaco Peracchini: “Una vera svolta”

La Spezia, 28 novembre 2023 - Il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, interviene sull'ordinanza emanata dal comandante della Capitaneria di Porto, Alberto Battaglini, che concede l'approdo delle navi da crociera e mercantili alimentate a Gnl nel porto della Spezia. “L'emanazione di questa ordinanza – dichiara Peracchini – segna una svolta significativa per il porto della Spezia in quanto disciplina l'attracco di tutte le navi alimentate a Gnl, sia da crociera che mercantili, superando di fatto le autorizzazioni individuali. Questa disposizione facilita la navigazione nelle nostre acque delle navi di ultima generazione e si affianca all'importante accordo Blue Flag, sottoscritto tra enti e privati, per l'utilizzo di carburanti da parte delle navi da crociera con un tenore di zolfo non superiore allo 0,10% in massa. Un passo fondamentale per il miglioramento dell'ambiente e della qualità dell'aria sull'intero territorio, poiché la riduzione dell'inquinamento costituisce un contributo significativo alla convivenza armoniosa tra porto e città. Come amministrazione, siamo costantemente impegnati nella tutela dell'ambiente da molteplici prospettive, e il nostro impegno ha posizionato la città al sesto posto in Italia nella classifica dell'ecosistema urbano stilata dal Sole 24 Ore. Le politiche del progetto 'La Spezia Green' ci hanno consentito di compiere progressi significativi. Ad esempio nella zona Enel, la quale, dopo lo stop al carbone e il no al turbogas, sarà riqualificata e rilanciata. Tra gli altri risultati raggiunti, figurano l'80% di raccolta differenziata, l'acquisizione di nuovi filobus elettrici e una riduzione del 40% delle emissioni presso il rigassificatore di Panigaglia, inoltre proseguono i lavori per il raddoppio dei parcheggi di interscambio e per il nuovo Polo di Interscambio Migliarina Cinque Terre Express. Questi costituiscono solo alcuni dei progetti che perseguiremo per rendere la nostra città sempre più sostenibile e ecocompatibile. Continueremo ad investire in questa direzione, consapevoli che il percorso è ancora lungo ma porterà a ulteriori risultati significativi per il nostro territorio e l'intera cittadinanza”.

Marco Magi