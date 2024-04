"Nave Dattilo: la Guardia Costiera al servizio del mare e della sicurezza"

In dieci anni di intensa attività operativa ha navigato per oltre 17.000 miglia nautiche e percorso oltre 10.000 ore, salvando dal naufragio 48.000 persone. Nave Dattilo, ormeggiata a Calata Paita da lunedì, sarà visitabile sino a domani pomeriggio, e già molti spezzini sono saliti a bordo per vedere da vicino una delle maggiori unità Guardia Costiera. "Tra i nostri principali compiti - spiega il comandante della nave, capitano di fregata Davide Guzzi - vi sono le delicate operazioni di ricerca e soccorso nel canale di Sicilia dovute all’intenso fenomeno migratorio che ha interessato il Mar mediterraneo e le attività di polizia marittima e ambientale. Inoltre siamo impegnati in attività di vigilanza pesca, in operazioni di protezione civile e in attività di carattere diplomatico, talvolta in collaborazione con le altre forze armate e le Agenzie Europee di riferimento". Particolarmente sofisticata la dotazione tecnologica di Nave Dattilo, tra cui alcuni radar di ultima generazione che riescono ad individuare facilmente le sostanze inquinanti presenti sulla superficie del mare. "Attraverso un sistema di skimmer e di bracci disperdenti siamo in grado di contrastare in maniera efficace l’azione negativa di molte sostanze nocive che purtroppo si trovano in acqua". Con un’autonoma di 4000 miglia nautiche e una velocità massima di 17 nodi questo pattugliatore d’altura consente di poter incrementare notevolmente le capacità operative della Guardia Costiera, anche in missioni particolarmente complesse e dove è richiesta grande flessibilità. "Vi aspetto - conclude il comandante Guzzi - con molto piacere a bordo per scoprire assieme le caratteristiche della nave. Abbiamo voluto rendere omaggio al bellissimo golfo spezzino in questi giorni caratterizzati da tante attività che celebrano il mare. Grazie per l’accoglienza".

Vimal Carlo Gabbiani