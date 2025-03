Natura ai Giardini Caneva

Dopo il successo della prima edizione, viene riproposto, anche quest’anno, lo ‘Spazio Verde Festival’, rassegna culturale ideata e curata da Francesco Millepiedi, Enrico Caneva, Thomas Diego Armonia, Federico Cappa e Pietro Balestri. La rassegna è prodotta da Eventi Salute Società Spettacolo e dall’Associazione botanica Giardini Caneva. Il vernissage è previsto per domani, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, quando inizierà il secondo passo di una manifestazione che nasce per parlare della natura, di tutto ciò che riguarda l’ecosistema e gli equilibri del pianeta Terra, delle vicende umane e della ricerca antropologica di un proprio ‘spazio’ in cui si sta in sintonia con se stessi.

Con questi presupposti, domani a partire dalle 15, nei Giardini Botanici Caneva di Sarzana, si inaugurerà un nuovo inizio all’insegna del verde e del giallo delle mimose che arricchiscono, in questo periodo, il mondo intorno a noi. "Con le mimose verranno omaggiate le Donne – spiegano i giovani promotori – in un evento che proporrà poesia, musica e colori". La visita guidata alla collezione botanica sarà il primo passo per entrare nel vivo dell’atmosfera di festa. Dopodiché, il grecista Angelo Tonelli e l’antropologo David Bellatalla terranno un dialogo sul tema dello sciamanesimo, di matrice greca e iperborea. Seguirà un’altra visita guidata al giardino botanico e, successivamente, la Gosp - Giovane Orchestra Spezzina delizierà il pubblico con brani dedicati alla donna. Infine, Tonelli e Bellatalla trarranno delle conclusioni e si confronteranno con il pubblico su i temi affrontati. Il ricavato dei biglietti di ingresso (al costo di 10 euro, gratis i bambini con un’età inferiore ai 10 anni) sarà devoluto per la raccolta fondi di Ger for Life, un’iniziativa benefica nata nel 2015 da Bellatalla. "Il progetto consiste nella costituzione di un villaggio di tende tradizionali nomadi (Ger), nel distretto di Chingeltei in Mongolia – concludono gli spezzini – , ed è coordinato dalla ong italiana Need You Onlus. Bellatalla e sua moglie Ganaa sono il cuore e la forza matrice del villaggio, che nasce con il preciso scopo di fornire rifugio, formazione e assistenza alle madri single con figli disabili, aiutandole a diventare indipendenti e a trovare un posto nella società".

Marco Magi