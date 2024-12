Natale Subacqueo a San Terenzo: Tradizione e Spettacolo Pirotecnico

"Cristo è nato per noi. Venite ad adorarlo in segno di pace universale". Con questo spirito, a San Terenzo, gli organizzatori del Natale Subacqueo – Parrocchia di San Terenzo, il Centro nuoto Sub Spezia, la Pubblica assistenza di Lerici, la Società Pescasport, Sala culturale CarGià e la società sportiva Profondo Blu – si preparano al Santo Natale. L’evento, che quest’anno festeggia la trentacinquesima edizione, ha il patrocinio dal Comune di Lerici, ed è ormai storia della tradizione natalizia santerenzina.

Tradizione e simbolo molto sentito dai fedeli, quest’anno, il momento solenne della nascita dalle acque del Bambino Gesù, sarà salutato da uno spettacolo pirotecnico dedicato, offerto dalla Pubblica assistenza. "Si vuole che quello natalizio sia un periodo di bontà e di riconciliazione – dichiara Ezia Di Capua, di Sala CarGià – , e questo è l’augurio che estendiamo a tutti gli uomini di tutte le nazioni. In questo momento storico così complesso, auspichiamo che la luce del Giubileo splenda nel cuore di ognuno".

Il 24 dicembre alle 23, come da tradizione, nella splendida e suggestiva cornice della baia di San Terenzo, nelle acque antistanti la diga, una fiaccolata in mare effettuata dai subacquei accompagnerà la nascita del Gesù Bambino, annunciato dalla cometa. La grande conchiglia bianca verrà adagiata in spiaggia tra due ali luminose di fuochi e verrà ricordata Carla Gallerini, ideatrice storica dell’evento e madre di Ezia Di Capua. Di seguito il Bambinello verrà accompagnato nella chiesa locale Natività di Maria, quando verrà letta le preghiera del subacqueo e dove si svolgerà la Santa Messa di mezzanotte.

"Un evento straordinario il Natale di San Terenzo che festeggia anche questa edizione con la gioia nel cuore – conclude Di Capua – . Nel corso di tanti anni, l’evento è cresciuto nell’amore e nell’amicizia e continua ad essere un momento intenso di unione per tutta la comunità e soprattutto per quanti diventano protagonisti di questa manifestazione, che lega il mare alla nascita del Bambinello. Il nostro grazie va ai sub che affrontano le acque, in primis un elogio ai giovanissimi per la loro passione ed entusiasmo ma, nomino per tutti Stefano Pennacchi, vera colonna dell’evento e direi di più, voce narrante e cuore dell’intera manifestazione".

Per chi volesse unirsi ai subacquei e partecipare in prima persona all’evento, può contattare Stefano al 335 7447383 oppure Maurizio 349 9502919.

m. magi