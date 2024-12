Natale Subacqueo 2023: il Presepe del Mare torna in Passeggiata Morin

Due anni fa il danneggiamento della statua del Bambinello – poi restaurata e resa disponibile dalla scorsa edizione –, quest’anno il decreto della Capitaneria di porto che vietava l’utilizzo del gommone di appoggio, poi ‘bypassato’ con un ricorso al Tar. Ostacoli che i volontari del Gruppo Sub Ospedale hanno superato con forza, pronti a presentare, la notte della vigilia di Natale l’edizione numero 51 del suggestivo e seguitissimo Natale Subacqueo in Passeggiata Morin.

La sera del 24 alle 23, come consuetudine, i subacquei del Gruppo Sub Ospedale appronteranno il Presepe del Mare nella suggestiva posizione tra le palme della Passeggiata Morin lungo il molo della città, proprio dietro i due cannoni storici affiancati, che guardano verso la diga. I sommozzatori si caleranno nelle acque antistanti il molo e dopo una breve processione, nuotando con le fiaccole accese, arriveranno nell’area e si disporranno ai lati mentre altri subacquei scenderanno a raccogliere la conchiglia che contiene la statua del Bambin Gesù (sistemata nei giorni precedenti), facendola emergere. All’apertura della conchiglia un tripudio di colori, poi verrà issata sul molo. Usciti tutti i subacquei dal mare, inizierà la processione dal molo fino alla chiesa di Santa Maria in piazza Beverini, con la conchiglia trasportata sulle spalle di quattro sommozzatori fin sotto l’altare, per poi consegnare il Bambin Gesù ai sacerdoti che celebreranno la messa.

Tra i Natali Subacquei notturni, anche uno diverso, programmato per la mattina della vigilia. È il ‘Natale della gente di mare’ organizzato da Assonautica provinciale. Un’imbarcazione della Navigazione Golfo dei Poeti accompagnerà le persone ad assistere alla nascita del bambinello dalle acque del Tino per la tradizionale processione subacquea e poi ci sarà una preghiera per il momento più atteso dal mondo cristiano. Appuntamento in Passeggiata Morin alle 9, con rientro alle 13. Per partecipare contattare il 331 1827124 per eventuali posti disponibili.