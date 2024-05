Napoleonica sotto esame: "I lavori? Servono i soldi"

Le problematiche della viabilità lungo strada provinciale SP 530 “di Portovenere” saranno affrontate in un tavolo tecnico aperto nelle prossime settimane dalla Provincia con i Comuni di Spezia e Porto Venere. L’iniziativa, sviluppata su invito della Prefettura della Spezia, segue un incontro organizzato dalla stessa Prefettura a seguito di una sollecitazione fatta nei giorni scorsi dai Cobas degli autisti Atc. Il tavolo di confronto avrà un percorso tematico specifico e vedrà coinvolti direttamente tutti i soggetti interessati, partendo proprio dal documento tecnico che i rappresentati della sigla sindacale hanno presentato: verrà seguito un programma coordinato, relativo alla situazione della strada SP530, che la Provincia sta portando avanti con i due Comuni il cui territorio è attraversato dalle rete viaria e che hanno competenza diretta nella gestione di alcuni tratti della strada, in corrispondenza dei centri abitati. La Provincia, anche sulla tematica del trasporto pubblico locale, "ha sempre tenuto sotto occhio la complicata realtà della SP 530 – cita una nota della Provincia – oltre a sviluppare, anche a fronte delle difficoltà di bilancio, gli interventi necessari per garantire opere di messa in sicurezza del tracciato".

Solo negli ultimi mesi, oltre ad un importante intervento di ricostruzione del sito stradale in località Panigaglia, "è stata operata la sostituzione di protezioni laterali di sicurezza e si sta proseguendo con altre opere analoghe. Oltre a questo, al fine di un necessario finanziamento attivabile presso fondi ministeriali, è stato sviluppato un progetto per la realizzazione di una rotatoria a Cadimare e un allargamento della corsia nell’area di Marola. Opere oggi non realizzabili con i solo fondi a disposizione dell’Ente".