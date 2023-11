Napoleonica, operazione sicurezza: "Il senso unico creerà disagi"

La strada provinciale SP530 in località Panigaglia, nel comune di Porto Venere, si appresta ad affrontare una corposa revisione, che cambierà volto alla sua struttura da anni al centro di perplessitàò e polemiche. Ieri mattina è stato aperto il cantiere per la messa in sicurezza del sito stradale che collega il ponente del golfo spezzino con il resto del territorio provinciale, di fatto l’unica asteria fra la città e la parte orientale del Golfo fino a Porto Venere, molto trafficata tutti i giorni tutto l’anno. L’opera prevista su cinque mesi di lavori, che prevede una prima demolizione della corsia lato mare, la posa di una serie di micropali, un intervento sul cordolo ed il riempimento dell’area interessata dallo scavo. Quindi la posa di nuove barriere stradali, il rifacimento del manto e una nuova segnaletica. I lavori, finanziati da fondi regionali, sono realizzati dal Settore tecnico della Provincia della Spezia e rientrano in un più vasto programma di interventi manutentivi straordinari previsti per questa fondamentale e strategica arteria.

Quello avviato ieri è un primo step, a cui ne seguiranno altri, per cercare di risolvere tutte le problematiche di una strada tristemente nota per i tanti incidenti e le lunghe code che spesso in passato la hanno caratterizzata. L’importo dei lavori ha una base d’appalto di 209.013 euro a cui si aggiungono 27.912 euro per oneri della sicurezza, oltre all’Iva al 22% pari a euro 52.123 euro, per un totale di un investimento di 289.049 euro.

Inevitabili le rispercussioni sulla viabilità: per garantire l’intervento (affidato alla ditta Bonfiglio Alberto Srl) è stato istituito un tratto stradale regolamentato con circolazione a senso unico alternato, regolata da impianto semaforico, che resterà in vigore sino al prossimo 22 dicembre. "La Provincia sta portando avanti un vasto programma per mettere in sicurezza la propria rete stradale – spiega il Presidente Pierluigi Peracchini – Si tratta di un lavoro che impegna da mesi il nostro ente e che proseguirà per tutto il 2023, specialmente in località dove non è più possibile attendere ancora ulteriormente per fare opere di messa in sicurezza. Solo quest’anno abbiamo programmato opere per un investimento coplessivo di 27 milioni di euro. La Napoleonica rientra nelle priorità di questa amministrazione e nello specifico stiamo operando con un piano apposito e con nuovi interventi".

"Un passo in avanti decisivo per Porto Venere e per una delle arterie più importanti dello spezzino quale è la Sp 530 – commenta l’assessore regionale alla Protezione civile e alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone - Regione Liguria mette al primo posto prevenzione e anticipazione del rischio nei tratti stradali più fragili: con questo finanziamento, Porto Venere non rischierà più di rimanere isolata dal resto della Liguria". Soddisfazione anche per la Sindaca di Portovenere Francesca Sturlese che sottolinea come "sicuramente il senso unico alternato causerà alcuni disagi per gli automobilisti, ma tutto è stato programmato per avere il minimo impatto nel periodo in cui il traffico sarà maggiore".

