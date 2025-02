Naclerio, Lerici... in famiglia: "In campo con mio fratello"

Le ambizioni del Lerici F.C. (Seconda categoria) passano anche dalle prestazioni di Nicola Naclerio, promettente attaccante classe 2004 che finora ha realizzato 9 gol, facendo sentire il proprio peso nel reparto avanzato. Per lui il calcio è una... questione di famiglia condivisa con i fratelli Antonio e Mattia.

Al suo primo anno in maglia rossoverde che ambiente ha trovato? "Sicuramente un ambiente familiare. Siamo più di una squadra e stiamo lavorando per migliorare i rapporti tra di noi anche fuori dal campo". Quali sono le Vostre mire? "Vorremmo salire di categoria, ma cerchiamo di rimanere umili. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio, ma con l’arrivo del duo Mora e Bertonati in panchina la situazione è cambiata. Ci hanno aiutato a trovare nuove ambizioni e a relazionarci con loro nel modo migliore. Sicuramente rispetto a prima c’è maggiore comunicazione e anche più fiducia".

In questo momento il Ceparana cosa ha avere più di voi? "Ha un bell’organico, è ben attrezzato e punta subito a risalire in Prima categoria. In più vanta giocatori con parecchia esperienza e che si conoscono da anni. A differenza nostra che siamo un gruppo nuovo, rifondato da poco".

Affronta questa nuova esperienza insieme ai suoi fratelli. Che rapporto avete? "Abbiamo scelto insieme di vestire i colori del Lerici. Poi a stagione in corso Antonio è andato via, mentre io e Matteo, che gioca come difensore, siamo rimasti. La scelta di scendere di categoria è stata condivisa per poter conciliare gli allenamenti con gli impegni di lavoro. Insieme gestiamo il ristorante di famiglia ed inevitabilmente siamo molto legati".

A quasi 21 anni qual è la sua esperienza? "Ho giocato in varie giovanili tra cui Canaletto, Carrarese, Tarros e Valdivara. L’anno scorso ero al Romito Magra, dove abbiamo ottenuto la promozione in Prima categoria attraverso i playoff. Ora qui a Lerici spero di poter ripetere la stessa impresa".

In questo senso potrebbe avere un bel peso la sua doppietta firmata contro il Vezzano. "Devo ringraziare i miei compagni perché mi hanno dato fiducia visto che nella precedente gara non avevo segnato. È stata una partita ostica contro una squadra che ha nei singoli la sua forza. Noi abbiamo disputato una buona gara, ma sono stati loro a passare in vantaggio su punizione. Poi Gjonaj con il pareggio ci ha caricato. I miei due gol sono stati simili, nati da un lancio da centrocampo. La prima volta mi sono trovato a tu per tu con il portiere e la seconda ho approfittato di un suo scontro con un difensore, inserendomi e chiudendo di fatto il match".

Ilaria Gallione