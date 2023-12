Musica per tutti i gusti nei locali. A Follo c’è il cenone... con delitto

Non solo concerti e iniziative nelle piazze e aree pubbliche all’aperto. In occasione della notte di Capodanno sono tante le occasioni anche nei locali di città e in Val di Vara dove divertirsi la notte dell’ultimo dell’anno, per stare ballare, stare insieme ebrindare all’arrivo del 2024. Alcuni, ad esempio l’osteria Bacchus e il circolo la Skaletta, sono aperti, ma non propongono musica live. Diversi, invece, si sono organizzati per vivacizzare la serata con note o altro. Cominciamo dal capoluogo, al Pin di via Diaz dove va in scena il ‘Nye Pop Party’ con cena spettacolo dalle 20.30 e musica fino all’1 in compagnia di Stefano Reis, poi spazio alla discoteca con in consolle Majkol Jay. Il Collettivo 303 Nye sarà invece protagonista dalle 22 alle 2 in piazzetta della Loggia Dei Banchi da Corvino Wine Bar, poi dalle 2 al Vibe Club di viale Fieschi 42/C. Per la sua ‘Rock the night’ la Loggia de’ Banchi di via Mazzolani, 80’s classic metal e hard rock dj set con protagonista Akira (Mattia Mornelli). Al Cruise terminal crociere al molo, dopo il cenone poi si balla fino all’alba con il dj set di Jay Caruso. Capodanno danzante con l’orchestra Giovanna Martini al dancing Il Tempio in via XX Settembre, dalle 22 alle 3.

Al Big Boss Man di Salita Castelvecchio insieme al cenone la musica dal vivo con La banda di Franky. Spostandoci poi nell’entroterra, allo Smood di Ceparana, dopo la cena, concerto degli Over Beat Party Band e poi il dj set da ballare con Riccardo Lippi fino alla mattina. Alla Tana nel bosco di Follo il cenone è diverso perché sarà... con delitto, prendendo parte alla scena del crimine. Infine, al Cuccaro Club dei Casoni di Suvero, cenone e poi tre sale dove ballare: in una revival ‘70, ‘80 e ‘90, caraibico, dj set e animazione, nella seconda con l’orchestra dal vivo e nella terza groove, house e commerciale.

Marco Magi