Musica organistica nei borghi Dieci serate in calendario Primo appuntamento Bagnone

Si articolerà in dieci appuntamenti che, fino al 9 settembre, porteranno la musica organistica a Bagnone, Nicola, Riomaggiore, Bonassola, Pignone, Santo Stefano Magra e Pontremoli, dove la rassegna si concluderà. ‘Il Suono del Tempo’, promossa dall’associazione musicale César Franck, si presenta anche in estate col contributo e il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Bonassola, Bagnone e Santo Stefano Magra, dell’associazione Montenero e con il contributo della Fondazione Carispezia. Oltre a quella organistica, si potrà ascoltare anche musica per clavicembalo e per fisarmonica. Il primo dei concerti, venerdì 14 luglio, sarà nella chiesa San Nicolò a Bagnone, con un duo formato da Beppino Delle Vedove all’organo e Fabiano Cudiz alla tromba: Delle Vedove è titolare dell’organo della Cattedrale di Udine e docente al Conservatorio della stessa città, nonché fondatore dell’Accademia Organistica Udinese per la valorizzazione del patrimonio organario del Friuli; Cudiz, vincitore di numerosi concorsi, già prima tromba alla Fenice di Venezia e al Carlo Felice di Genova, ha collaborato con importanti orchestre tra cui quella della Scala, il Maggio Musicale Fiorentino, della Rai di Torino e la Santa Cecilia di Roma. Il duo proporrà musiche di Stanley, Balbastre, Torelli, Padre Davide da Bergamo, Bach, Reger e Telemann. Il concerto inizia alle 21.15, così come tutti gli altri (tranne quello del 21 luglio, alle 17) con ingresso libero. La rassegna poi prosegue mercoledì 19 luglio a Nicola di Luni nella chiesa dei santi Filippo e Giacomo con l’organista Jean-Paul Serra, venerdì 21 luglio nel Santuario di Nostra Signora di Montenero a Riomaggiore con Ferruccio Bartoletti all’organo, martedì 1° agosto a Bonassola, in località San Giorgio, alla chiesa San Giorgio con l’organista Olimpio Medori, sabato 5 agosto a Manarola nella chiesa di San Lorenzo con Giorgio Revelli a clavicembalo e organo, domenica 13 agosto a Pignone nella chiesa di Santa Maria Assunta con l’organista Paolo Bottini, venerdì 18 agosto a Bonassola, in località Madonnina della Punta con Ferruccio Bartoletti all’organo e Luca Manfredini alle percussioni, sabato 26 agosto a Riomaggiore sul sagrato della chiesa di San Giovanni Battista con la fisarmonica di Gianluca Campi, mercoledì 30 agosto a Santo Stefano Magra nella chiesa di Santo Stefano Protomartire con l’organista Luciano Zecca, per chiudere sabato 9 settembre, a Pontremoli, nella concattedrale di Santa Maria Assunta con Giancarlo Parodi all’organo. Per info contattare l’email [email protected]

Marco Magi