Musica, la magia del live. Torna ’Concerti a teatro’. Tra il Civico e l’Impavidi

Sei concerti al Teatro Civico della Spezia e tre al Teatro degli Impavidi di Sarzana, per un cartellone di elevata qualità artistica che vuole incentivare l’ascolto dal vivo e la diffusione della musica classica, mettendo in luce in particolare il mondo dei giovani talenti. ‘Concerti a Teatro’, la stagione di musica classica promossa e organizzata da Fondazione Carispezia, con la direzione artistica di Miren Etxaniz, torna per l’XI edizione con nove appuntamenti in programma da dicembre ad aprile.

"La nostra vita è caratterizzata dalla capacità di saper cogliere le opportunità – dichiara il direttore artistico Miren Etxaniz – . Vorrei che ‘Concerti a Teatro’ rappresentasse questo: l’occasione colta e non persa per scoprire e ascoltare brani fondamentali della grande musica". La rassegna sarà aperta il 22 dicembre al Civico da Flying Bach, uno spettacolo fuori abbonamento in cui la breakdance della crew berlinese dei Flying Steps si fonde con la musica classica. Con la stagione si ascolteranno alcune delle più importanti e belle pagine della musica classica, come il primo concerto per pianoforte di Cajkovskij, la Sinfonia Dal Nuovo Mondo di Dvorák, il Doppio concerto di Brahms, la Sonata a Kreutzer di Beethoven, le ballate e i notturni di Chopin. Saranno presenti il Pomo d’Oro e il violoncellista e compositore Giovanni Sollima (23 gennaio, Civico). Poi l’Orchestra della Toscana con la direzione di Andrea Battistoni sul palco con il pianista Dmitry Masleev per il celebre Concerto di Cajkovskij (26 febbraio, Civico). Il violoncellista Mario Brunello e la violinista Francesca Dego proporranno, sempre con l’Orchestra della Toscana questa volta diretta da Otto Tausk, il Doppio concerto di Brahms (26 marzo, Impavidi). Per il terzo concerto dell’Orchestra della Toscana la direttrice Erina Yashima, con al fianco Martin Owen (19 aprile, Civico). Non mancheranno i recital con i grandi solisti, come il pianista Nikolai Lugansky, che al Civico eseguirà, nella trascrizione di Liszt, l’aria finale della Morte d’amore di Tristano e Isotta (22 marzo). Il violinista Daniel Lozakovich, insieme a David Fray, proporrà la mitica Sonata a Kreutzer (5 marzo, Impavidi). Uno spettacolare duo sarà quello formato dalla trombettista francese Lucienne Renaudin-Vary, insieme al fisarmonicista Félicien Brut, per un concerto che spazierà dalla Carmen di Bizet a brani noti di Legrand e Piaf (9 aprile, Civico). Nel cartellone anche un divertente duello pianistico con i due giovani vincitori del Premio ‘Concerti a Teatro’ Matteo Bevilacqua e Ruben Micieli (6 febbraio, Impavidi). "Diffondere la classica significa valorizzare un enorme patrimonio culturale – afferma Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia – e il nostro intento con ‘Concerti a Teatro’ è proprio quello di contribuire a tenerla viva e a rendere tutti partecipi del suo valore".

Marco Magi