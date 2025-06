Musica e tranquillità. I box sono attrezzati per offrire il benessere

Box provvisti di lampade riscaldanti contro le fredde e umide notti d’inverno, ma dotati anche di impianti di nebulizzazione per far fronte alla calura estiva. Musica classica in filodiffusione per riconciliare l’animo degli ospiti più inquieti e ben tre parco giochi per rinvigorire il temperamento dei felini anche più indolenti. Sono stati tanti gli interventi e le migliorìe che, in questi anni, l’amministrazione comunale e l’associazione L’impronta Volontari Indipendenti Canile – che gestisce il canile municipale dall’agosto del 2018 – hanno apportato alla struttura di via Del monte, attraverso un lavoro di "perfetta sinergia" che vuole essere, dice il sindaco Pierluigi Peracchini "un messaggio concreto di sensibilità e amore nei confronti degli animali che vogliamo diffondere a tutta l’Italia". E un messaggio che, sicuramente, è stato recepito dalla provincia. Alla convenzione che L’impronta, da più di un anno, ha infatti con i comuni di Vezzano Ligure e di Sarzana si è aggiunto ora anche quella con il comune di Riccò del Golfo. "Abbiamo stipulato proprio la settimana scorsa – dice Lorenzo Brogi, assessore alla Tutela degli animali - la convenzione di partnership con il comune di Riccò del Golfo che ci ha fatto la richiesta di poter ospitare qui anche gli animali del suo territorio. Possiamo dire, insomma, di essere una realtà comunale ma con un respiro anche provinciale. Uno dei nostri obiettivi è anche quello di favorire l’attenzione e la sensibilità nei confronti degli animali, e lo facciamo sia nel nostro quotidiano sia attraverso iniziative come quella di oggi. Il canile municipale di San Venerio, ad oggi, è una struttura punto di riferimento per il territorio e per i suoi abitanti: oltre all’attenzione e alla cura infatti che dimostra per tutti i suoi ospiti, offre la possibilità a chi è momentaneamente ricoverato per motivi di salute di lasciare in custodia il proprio amico a quattro zampe. È davvero un servizio prezioso – sottolinea Brogi, la cui delega è anche alle Politiche sociali – perché tante sono le persone sul nostro territorio che, sole, hanno un animale da compagnia che rappresenta un affetto al pari di quello di un famigliare".

Alma Martina Poggi