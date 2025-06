Finanziamento di 200 mila euro dalla Fondazione Carispezia per favorire 22 nuovi progetti

La cultura come leva di crescita, coesione e innovazione territoriale è da sempre uno degli ambiti di intervento prioritari per Fondazione Carispezia. Un impegno che si è rinnovato con il bando di erogazione 2/2025 “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva”, attraverso cui la Fondazione ha destinato oltre 200.000 euro a 22 progetti capaci di valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici diversificati, inclusione sociale, sostenibilità ambientale e il coinvolgimento attivo delle giovani generazioni, incentivando al contempo la creazione di reti di partenariato per costruire percorsi culturali condivisi. I progetti selezionati dal bando raccontano un territorio che vive e respira cultura in ogni sua forma. Alcuni progetti si sono distinti per la capacità di integrare le arti performative con tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la realtà aumentata, in una prospettiva di accessibilità e divulgazione ampliata. Infine, non sono mancate iniziative rivolte all’inclusione di soggetti fragili.

Venerdì chiuderà “Pillole di cultura”, il secondo bando pubblicato dalla Fondazione nel settore Cultura dedicato al sostegno di iniziative e piccoli eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro ed enti pubblici, volti a valorizzare l’identità e lo sviluppo culturale locale. Gli esiti del bando “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva” e i dettagli del bando “Pillole di cultura” sono disponibili su www.fondazionecarispezia.it.