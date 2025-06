L’ultimo incontro di lettura, prima della pausa estiva, che il Comune della Spezia prepara nel Salone del Centro sociale per gli anziani di piazza Brin (in via Corridoni), è davvero speciale. Oggi, infatti, spazio a ‘Open mic’, il reading poetico aperto a tutti, che prevede l’iscrizione gratuita dalle 17.15 e sarà preceduto, dalle 17.30, dalla presentazione del professor Uberto Scardino della raccolta di poesie di Cinzia Landini dal titolo ’È... la mia vita!’; Katia Pensierini leggerà i componimenti di una raccolta che disvela la vita, secondo Cinzia. Nei suoi versi, scritti nelle trentatré pagine del suo progetto personale sulla scia di gioie e dolori personali, memorie familiari, sentimenti, si rivela con delicatezza tutta la sua sofferenza per le cose perdute, per i ricordi ancora vivi, per gli affetti sempre presenti. "Il leggio e il microfono li portiamo noi – spiegano i promotori parlando dell’Open Mic – . Voi pensate a portare la vostra deliziosa personcina e due poesie (o solo una). Le leggerete da soli o lo farà un delegato? L’iscrizione è libera e gratuita e vi consente di collocarvi nel turno di lettura che si ripete nel secondo giro per la seconda poesia. L’evento può durare circa due ore".

marco magi