Musica e sport legati dall’amore

Vi siete mai chiesti se i social sparissero nello sport o nella musica cosa accadrebbe? Nello sport le cose cambierebbero: nel basket la visibilità dei giocatori sparirebbe, non si saprebbe in tempo reale del nuovo record di LeBron e gli sponsor non avrebbero tutta la pubblicità che hanno. I pattinatori, come gli ex campioni del mondo, non si conoscerebbero, su tik tok e Instagram girano numerosissimi video degli ultimi campionati europei. Nell’enduro non si potrebbero vedere le gare e le migliori clip, il calcio forse sarebbe meno osannato, i balli latino-americani e caraibici non sarebbero così famosi. E nella musica? La musica è il sottofondo della vita sportiva, le colonne sonore da sempre ci hanno accompagnato, Non si potrebbero vedere concerti online, le canzoni si potevano ascoltare solo in radio o su vinile, mentre oggi possiamo ascoltarle in tempo reale e con le playlist conservarle. Abbiamo compreso che non abbiamo una vera risposta, ma abbiamo scoperto qualcosa che va ben oltre le domande, lo sport e la musica ci accomunano più di quanto noi PENSASSIMO con o senza social.