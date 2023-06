Musica e giochi con ’Pin Fluid’

È ‘Pin Fluid - Summer Edition’ questa sera nell’area della Pinetina. Con l’organizzazione della Sdg entertainment di Stefano Di Gangi, in una produzione Artificio 23. Ospiti in un dinner show con giochi e spettacolo, dalle 19 alle 21, la drag Morgana (attrice e vocalist) e Sabrina Bambi del duo Palla e Chiatta di R101. Parlando della seconda protagonista ricordiamo che, tra uno sketch comico e l’altro insieme a Manuela Tisciotti (Paola), le due donne si sono però rivelate cantanti molto brave, con voci potenti e interessanti che le hanno portate anche a incidere un singolo, ‘Geisha’, e a partecipare a video di altri cantanti, come Elisa. A seguire, Dxnatellx Vendetta djset, Gogo boys e animazione. Per ulteriori info e prenotazioni è possibile telefonare al 331 8055640.