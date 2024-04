Musica dal Medioevo a Spotify. Un’avventura straordinaria

Dal canto gregoriano alla musica elettronica, da Monteverdi a Philip Glass, passando da Bach e Beethoven, Mozart e Schubert, Verdi, Wagner, Stravinskij. Tutto nell’ultimo libro di Nicola Campogrande, dal titolo ‘Il racconto di un’avventura straordinaria, dal Medioevo a Spotify’, presentato domani, nell’ambito della rassegna letteraria ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’. Nel quinto appuntamento, a partire dalle 18, negli spazi al piano terra della Fondazione, sarà protagonista il compositore, critico musicale e scrittore di fama internazionale e grande divulgatore di musica classica. In questo nuovo libro edito da Ponte alle Grazie, l’autore (domani in dialogo con il direttore d’orchestra e scrittore Francesco Pasqualetti) traccia una parabola che dall’Alto Medioevo conduce ai nostri giorni, offrendo una chiave di lettura non specialistica, nutrita di presente, viva. E poiché la musica non è niente senza la possibilità di farne esperienza, compone – grazie a semplici Qr code che affiancano i brani di cui parla – uno straordinario mosaico di ascolti, che non si limita ad accompagnare la lettura ma ne è il vero, glorioso protagonista. Nicola Campogrande conduce, dal 1998, trasmissioni musicali per Rai Radio3 e dal 2013 anche per il canale televisivo Classica Hd. Dal 2016 al 2023 è stato direttore artistico del festival Mito SettembreMusica. Dal Teatro alla Scala alla Wigmore Hall di Londra, dalla Philharmonie di Parigi al Rudolphinum di Praga, da Cincinnati a Berlino, da Cracovia a Melbourne, da Toronto a Bogotà, la sua musica viene eseguita regolarmente in sale prestigiose di tutto il mondo ed è incisa su 35 cd monografici e collettivi. Tra i suoi interpreti, oltre a numerose orchestre, ci sono Riccardo Chailly, Roberto Abbado, Mario Brunello, Gauthier Capuçon, Pietro De Maria, Emanuele Arciuli, Lilya Zilberstein e molti altri musicisti che hanno in repertorio suoi lavori e li presentano regolarmente in stagioni concertistiche di tutto il mondo. La rassegna ‘I Libri, la Città, il Mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ proseguirà fino al 30 maggio con altri cinque appuntamenti in programma, che vedranno protagonisti i grandi nomi della narrativa e saggistica che presenteranno i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti con apertura delle sale di via Chiodo 36 alle 17.30. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. Per ulteriori informazioni e per visionare il programma completo recarsi sul sito www.fondazionecarispezia.it.

Marco Magi