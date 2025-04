Musica, cultura e sport per l’estate lericina

Un’estate all’insegna del divertimento. È quanto sta definendo in questi giorni a Lerici l’amministrazione comunale, che in vista della stagione estiva sta lavorando a un ricco calendario di eventi estivi che animeranno piazze, lungomare e spazi culturali con un mix di musica dal vivo, sport e momenti di alta cultura. Oltre alle rassegne di Lerici LibrAria, Lerici Live, Raccontiamoci e Cantautorando in collaborazione con il Club Tenco, sarà la musica a fare da protagonista: ogni settimana il cuore di Lerici batterà al ritmo di concerti live con le migliori cover band italiane, omaggiando i grandi della musica pop e rock. Dai Blues Brothers ai Queen, passando per i grandi classici del Rock and Roll agli autori italiani come Dalla e Battisti, non mancheranno serate da cantare a squarciagola sotto le stelle.

Sarà anche un’estate di grande sport per tutti: a partire dalla festa dello sport dedicata alle realtà locali che si terrà sul lungomare di Lerici il prossimo primo giugno, al Summer Hoops torneo di basket partecipatissimo e attesissimo, la tradizionale Coppa Byron, la gara di nuoto estrema in acque libere ma anche tornei, esibizioni e attività outdoor coinvolgeranno residenti e turisti di ogni età, valorizzando le bellezze naturali del territorio tra mare, sentieri e panorami mozzafiato. Non mancheranno, infine, i momenti culturali legati alla poesia: Ariel il festival dedicato ai giovani poeti, il Compleanno del Golfo dei Poeti e le celebrazioni dedicate al Parco Letterario Shelley che si svolgeranno alla Rocchetta e la settimana dedicata al dialetto.

"Lerici si conferma ancora una volta il luogo ideale dove vivere emozioni, incontrarsi e godersi la magia dell’estate: che sia un aperitivo al tramonto, una cena sul mare o una serata di intrattenimento sotto le stelle, la stagione dell’emozione a Lerici non finisce mai" commenta Lisa Saisi, assessore alla cultura del comune di Lerici. Nei prossimi giorni il calendario dettagliato sarà reso noto attraverso la piattaforma web LericiCoast.