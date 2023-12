Music Awards a Cozzani. Il suo brano ’Afrodite’ ballato in tutta Italia

Una vita in musica quella di Fabio Cozzani. E dopo tante esperienze tra le sette note, viaggi, serate e sale di incisioni per il professionista di Luni è arrivato un prestigioso riconoscimento nazionale. Con il suo brano dal titolo ’Afrodite’ ha ottenuto infatti il premio Music Awards 2023 indetto dalla Siae e consegnato nella cerimonia che si è tenuta al SuperStudioPiù di Milano nel corso della settimana dedicata alla musica. Il brano è risultato infatti tra quelli più ascoltati nelle sale da ballo, balere e piazze italiane riscuotendo un grandissimo successo. Il brano è nato dall’idea del musicista Fabio Cozzani che ha avuto la collaborazione di Roberto Giacinto Pellegrino co-autore e fisarmonica ufficiale del pezzo poi sottoposto all’attenzione delle edizioni Musicali Casanova che ne hanno immediatamente colto la musicalità aggiungendo una melodia corale e un ritmo dal sapore tipico del sirtaky greco, che ha contribuito a dare un nuovo volto al genere classico della musica da ballo. Il pezzo è stato lanciato sul mercato dall’orchestra Rossella Ferrari e i Casanova oltre che naturalmente da Fabio Cozzani e il suo gruppo con il quale da anni gira le sale da ballo di tutta Italia. Fabio Cozzani si è diplomato in sassofono classico con il massimo dei voti al Conservatorio di musica ’Boito’ di Parma nel 2005 proseguendo costantemente la sua formazione frequentando masterclass e corsi di perfezionamento come "Alto perfezionamento in musica pop" al Cpm di Milano sotto la guida del maestro Luca Biggio e altre specializzazioni nelle tecniche jazz, funky e soul.

Ancora oggi oltre all’attività musicale frequenta e partecipa a corsi di alto perfezionamento e master per sassofono per la parte pratica tecnica, interpretativa e strumentale. Inoltre ha partecipato e vinto numerosi concorsi per saxofonisti dividendosi fra diversi studi di registrazione, collaborando come turnista, arrangiatore e compositore e seguendo la composizione, arrangiamento e realizzazione di brani, jingle e colonne sonore per diverse edizioni musicali. La sua attività dal vivo è estremamente varia e passa dagli ensamble di fiati, al musicista immagine in discoteca, orchestre, band e gruppi nel corso dei quali ha avuto modo di esibirsi con artisti come Irene Fornaciari, Fausto Leali, Iva Zanicchi, Cugini di Campagna i comici di Zelig e Colorado Cafe` "Dado", Paolo Cevoli. E’ docente di sassofono alla Live Music Academy di Sarzana e insegnante di musica a progetto all’istituto comprensivo Isa 8 all primaria del Favaro a Spezia. Il brano Afrodite è entrato nelle nomination in base alle rilevazioni dei consumi di musica certificati da Siae.

Massimo Merluzzi