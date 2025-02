Mozart e ‘La regina della notte’. Intrighi nell’Europa di fine ’700

Due spettacoli dedicati al ‘Don Giovanni’ e adesso, per Mozart, addirittura un romanzo giallo. Giovedì, alle 18, negli spazi al piano terra della Fondazione Carispezia in via Chiodo 36, l’autore Francesco Pasqualetti presenterà il suo romanzo ‘La regina della notte’. L’incontro fa parte del ‘Progetto Mozart’, novità della stagione 2025 della rassegna ‘Concerti a Teatro’, promossa e organizzata dalla Fondazione, con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Il ‘Progetto Mozart’ – un approfondimento dedicato al musicista austriaco – si chiude con un appuntamento letterario che racconterà il mistero intorno alla morte di Mozart. Nel suo romanzo, Pasqualetti intreccia magistralmente storia, musica e intrighi politici nell’Europa di fine Settecento. Siamo a Vienna nel 1792, sull’Europa illuminata dalle idee della rivoluzione francese si allunga l’ombra di una donna diabolica, sublime e dal carisma irresistibile: Caterina II di Russia, la potente zarina che insieme all’imperatore Giuseppe II d’Austria sogna di riportare alla luce l’Impero romano d’Oriente. Un sogno che Caterina la Grande, volitiva e spietata, è disposta a inseguire seminando il terrore e manipolando diplomatici e artisti come pedine su una scacchiera. Tra questi Domenico Cimarosa, compositore napoletano invitato a San Pietroburgo come musicista di corte, e il cinico conte Andrej Razumovskij. Così, mentre a Vienna il grande Mozart muore in circostanze misteriose, e a Parigi Luigi XVI e Maria Antonietta – imprigionati nella Torre dei templari – tentano di leggere l’oscuro presente attraverso le profezie di Nostradamus, un’inspiegabile serie di omicidi tinge di sangue il radioso futuro che sembrava attendere l’Europa, svelando una guerra occulta che non è quella scritta nei libri di storia. Dirigendo i suoi personaggi sul palcoscenico di un’Europa in fiamme, in questo esordio letterario Pasqualetti disegna l’affresco a tinte fosche di un’epoca, raccontandola come un melodramma in cui musica, politica e volontà di potenza ci aprono le stanze segrete dei suoi protagonisti. Pasqualetti, scrittore e direttore d’orchestra pisano, è diplomato in pianoforte e composizione nei conservatori di Lucca e Firenze, ha perfezionato la direzione d’orchestra all’Accademia Chigiana di Siena e alla Royal Academy of Music di Londra. Laureato con lode in Filosofia a Pisa, ha diretto in prestigiosi teatri italiani e internazionali, tra cui il Maggio Musicale Fiorentino, il Teatro La Fenice di Venezia, il Teatro Regio di Torino, l’Opera di Colonia e la New Zealand Opera. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Marco Magi