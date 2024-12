Gli ritrovano il motorino rubato. Ma per riaverlo dovrà sborsare maxi cifra al deposito

La Spezia, 6 dicembre 2024 – Oltre al danno si è ritrovato a dover mettere mano anche al portafoglio. Anche se, visto il conto, ha deciso di rinunciare a riprendersi il suo scooter. Il mezzo che gli era stato rubato qualche mese fa dal parcheggio sotto casa da qualche tempo è “ricoverato“ in un deposito e per ritirarlo il pensionato Roberto Babbini dovrà pagare la cauzione di 600 euro.

Una somma altissima tenendo conto che il mezzo non è stato trasportato al deposito per causa sua ma evidentemente è stato abbandonato dai ladri e poi rimosso. L’altra mattina gli agenti della polizia municipale spezzina gli hanno consegnato, come di prassi, l’invito a regolarizzare la sua posizione in quanto proprietario di un mezzo ritrovato per strada. “Dallo scorso febbraio – racconta il pensionato – non ho più notizie del mio scooter. Me lo hanno rubato sotto casa e avevo presentato la regolare denuncia al comando della polizia municipale. Pensavo che lo avessero ritrovato e di andarlo semplicemente a ritirare”. Invece è arrivata la sorpresa. Al momento di consegnare il mezzo gli uffici del rimessaggio gli hanno conteggiato i giorni di deposito e presentato il conto di 600 euro.

“Ho provato a spiegare – conclude Babbini – che il motorino mi era stato rubato e che non fosse certo colpa mia se da tempo il mezzo si trova in giacenza. Mi è stato risposto che queste sono le procedure”. Cosa ha intenzione di fare? “Ho una pensione di 890 euro mensili, non posso certamente spenderne 600 per riavere il mio scooter quindi che ne facciano ciò che vogliono. In fondo ero già rassegnato a non averlo più quindi non verserò certamente questa cifra per riportarlo a casa. Già ho pagato una contravvenzione perchè il ladro lo ha parcheggiato in divieto di sosta ma altri soldi non posso spenderli”.

Massimo Merluzzi