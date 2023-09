Mostre d'arte al Convento delle Grazie, "Il Mare Sottosopra" In occasione delle festività previste per la Madonna delle Grazie, l'associazione Il Volo dell'Arte organizza una serie di mostre nell'ex convento degli Olivetani alle Grazie. In programma: esposizione di 'Grandi Tele' con tema 'Il Mare Sottosopra' e presentazione del calendario 2024. Apertura da domani a domenica.