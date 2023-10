Mostra evento al Circolo Erix di Modou Faye a Lerici: Arte, Poesia e Musica

Senegal-Italia: a Lerici, questo binomio ha un ambasciatore d’eccezione, si tratta di Modou Ndiaye Faye, pittore e poeta che fa la spola fra il paese del Continente Nero e la perla del Golfo, dove dipinge e compone le sue liriche. Sarà lui il protagonista di "Modou dall’Africa – Arte, poesia e musica", la mostra-evento in programma oggi alle 17 al Circolo velico Erix, realizzata con l’organizzazione di Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa. Modou dialogherà con Michele Moroni, ripercorrendo il legame fra le sue opere pittoriche e le sue poesie ed evidenziando quanto l’arte – che ha approfondito durante i suoi studi in Africa, per poi sviluppare stile e linguaggi propri – sia per lui essenziale: "una giornata senza di essa è come una giornata senza bere il caffè al mattino - commenta con l’ironia che lo contraddistingue – ed è il modo migliore per promuovere l’integrazione".

C. T.