Incidente mortale sul raccordo, la tragedia di Davide Cirigliano: “Non si può morire così”

La Spezia, 31 luglio 2024 – “Non si può morire così. Riposa in pace amico mio”. E’ solo uno dei tanti messaggi di cordoglio per Davide Cirigliano, il 38enne morto nell’incidente avvenuto intorno alle 14,30 di oggi, 31 luglio, lungo il raccordo autostradale dell’A15 tra La Spezia e Santo Stefano Magra.

Cirigliano era in sella alla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato lateralmente con un mezzo pesante. L’impatto è stato tremendo, per lui non c’è stato niente da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Originario di Podenzana, comune della Lunigiana, Cirigliano stava viaggiando da Spezia in direzione del casello autostradale di Santo Stefano Magra. L’incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dallo svincolo. “La mia mente vola a ormai oltre trent'anni fa quando eravamo dei bambini spensierati”, ricorda un amico su Facebook. “Riposa in pace amico mio”, scrive un altro.

Cirigliano era un grande appassionato di motori, moto e go-kart. Lascia una compagna e un figlio piccolo.