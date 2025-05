Malore fatale, l’ex sindaco di Monterosso muore a 68 anni

Monterosso (La Spezia), 11 maggio 2025 – Una domenica drammatica a Monterosso. L’ex sindaco Franco Cavallo, 68 anni, è deceduto nel primo pomeriggio in seguito a un malore fatale.

È successo poco dopo le ore 13. L’ex primo cittadino si trovava in casa. Ha avuto tempo di avvisare la moglie, dirle che non si sentiva bene, prima di cadere a terra. La moglie ha subito allertato i soccorsi. In pochi minuti sono arrivati i volontari della pubblica assistenza di Monterosso, l’auto infermieristica India50 e l’automedica Delta3 da Brugnato. Allertato anche il nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova. Purtroppo però per il 68enne non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi dei soccorritori.

Franco Cavallo lascia la moglie e due figlie: fu sindaco di Monterosso dal maggio del 1990 all’aprile del 1995, sostenuto dal Partito democratico della sinistra. In tempi più recenti, nel 2013, era stato anche segretario del circolo monterossino del Partito democratico.