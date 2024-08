Vola nel dirupo e muore. Tragedia nel calicese: chi era la vittima

Calice (La Spezia), 11 agosto 2024 – Avrebbe compito 69 anni martedì e per l’occasione ci sarebbe stata tanta allegria in famiglia. Ma il destino è stato beffardo e crudele. Su quella strada conosciuta palmo a palmo Ranieri Ercolini ha perso la vita nel primo pomeriggio di ieri dopo un volo spaventoso a bordo della sua Fiat 500. Intorno alle 13.30 ha perso il controllo sulla provinciale che collega Calice con Villagrossa e nella curva è precipitato.

Un salto nel vuoto interminabile di svariate decine di metri prima di schiantarsi nel greto del fiume. Una zona isolata dove ogni rumore insolito viene ascoltato con attenzione. E infatti due abitanti di Vichieda un borgo poco distante dal luogo dell’incidente hanno sentito i tonfi del veicolo mentre stava rotolando e la botta finale contro i sassi. Si sono incuriositi e messi alla ricerca della causa dello strano rumore trovando lungo il percorso, tra la vegetazione, alcuni oggetti personali dell’uomo che erano usciti dai finestrini del’auto.

Nel frattempo la moglie del povero Ercolini, conosciutissimo con il soprannome di "Neri" elettricista in pensione, non vedendolo arrivare e soprattutto non avendo risposte alle chiamate telefoniche si è allarmata chiedendo informazioni ai vicini. Così è partita la richiesta di intervento ai soccorritori, la stessa già lanciata dai due uomini che si erano messi alla ricerca delle cause dell’improvviso frastuono. Sono arrivati la Pa di Brugnato, vigili del fuoco di Spezia, 118 delta 3, le squadre di soccorso del Cai e i carabinieri della compagnia di Sarzana oltre al medico legale che dopo il recupero, non affatto semplice, ha constatato il decesso dell’uomo.

Anche la sindaca Federica Pecunia si è recata sul luogo della tragedia per esprimere a nome della nuova amministrazione comunale le condoglianze e la vicinanza alla famiglia. "Una persona benvoluta – lo ha ricordato commossa – che si è sempre spesa nel volontariato e per la nostra comunità. Siamo profondamente colpiti da questo dramma e ci stringiamo ai famigliari". Ranieri Ercolini lascia la moglie e una figlia. Era conosciutissimo per aver svolto per anni la professione di elettricista e anche per la passione per il calcio che lo ha visto allenatore della Calicese oltre che socio dell’associazione di promozione del territorio Il Castagneto.