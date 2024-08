Tragico incidente, finisce con l’auto nella scarpata e muore

La Spezia, 10 agosto 2024 – Un tragico incidente stradale è costato la vita nel pomeriggio di oggi ad un uomo di 68 anni lungo la strada provinciale 37 in Val di Vara, nel territorio collinare di Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia.

A dare l'allarme la famiglia che lo attendeva a casa e non l'ha visto rientrare. Le ricerche si sono concluse quando sono stati individuati sulla strada i segni di slittamento dei pneumatici dell'auto finita in una scarpata in località Veppo. I vigili del fuoco e il soccorso alpino hanno raggiunto il veicolo in fondo al canalone, ma l'uomo era già deceduto. Sul posto il 118 e i carabinieri per i rilievi del caso.