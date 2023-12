Morto a 73 anni l’ex consigliere. Sauro Galli

Nelle ultime elezioni comunali, un anno e mezzo fa, aveva appoggiato l’elezione del sindaco Pierluigi Peracchini candidandosi nella lista “Spezia vince”. Lutto nel mondo politico cittadino. E’ morto prima di Natale Sauro Galli (nella foto) ex consigliere comunale che aveva mosso i primi passi in politica nella Democrazia Cristiana, facendo anche parte dei Cooperatori Salesiani. Aveva 73 anni e ha lottato a lungo contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Sauro Galli, imprenditore, era stato eletto in consiglio comunale alle amministrative del 2012 nelle file del centrodestra. Aveva fatto parte del gruppo consiliare di Forza Italia. Era stato presidente della commissione consiliare di controllo e si era interessato di bilanci, ma anche di favorire l’accesso delle persone anziane e disabili al trasporto pubblico.