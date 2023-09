Montagna, si amplia l’offerta. Aprono nuovi campi da tennis

Aprono due nuovi campi da tennis al ‘Montagna’, inaugurati ieri dal sindaco Pierluigi Peracchini e dall’assessore Marco Frascatore. "Molti sono gli interventi previsti per dotare la città di infrastrutture sportive di qualità, dove potersi dedicare alle varie discipline – spiega Peracchini – . A breve inizieranno i lavori per la piscina e la nuova palestra nell’area adiacente al PalaMariotti e i lavori per la palestra in via del Canaletto a fianco alla scuola secondaria ‘Mario Fontana’ finanziati dal Pnrr; recentemente abbiamo riqualificato il campo sportivo ‘Franco Cimma’ e questi due campi da tennis". Per utilizzare i campi è necessaria la prenotazione (servizio attivo da domenica 17 settembre) che potrà essere fatta online al link https:www.timify.comitprofilemontagnasport oppure contattando gli uffici all’interno della struttura sportiva.

Gli orari di apertura e chiusura dei campi seguiranno quelli dell’impianto che nel periodo invernale (ottobre-marzo) è dalle 8 alle 17.30 e nel periodo estivo (aprile-settembre) è dalle 8 alle 20. Per il futuro il Comune sta valutando l’opportunità di aggiornare il regolamento del Montagna e ampliare gli orari di utilizzo. All’interno, infatti, sono presenti due campi da calcetto, due da pallavolo, uno da basket, una zona fitness con attrezzature isotoniche ed una parte con gabbia di Calisthenics per attività a corpo libero, una pista di atletica regolamentare ed una di riscaldamento, varie aree verdi dove poter fare attività come yoga, ginnastica posturale, ginnastica dolce e un percorso per corsa campestre. Al servizio delle attività sportive sono presenti ei spogliatoi totalmente ristrutturati ed accessibili. La pista di atletica, realizzata con superficie sintetica di ultima generazione, è dotata di tutte le attrezzature omologate Fidal per consentire allenamenti completi per ogni disciplina, oltre a consentire eventi sportivi con pubblico, con posti a sedere sulle tribune, per una capienza massima di 1.250 spettatori. Chiunque può accedere al parco, negli orari di apertura, ed usufruire degli spazi verdi per piacevoli passeggiate o per attività ludico sportive utilizzando gratuitamente campi da basket e volley.

m. magi