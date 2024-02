Montagna insieme, dibattito al Cai

La montagna insieme. Un’avventura e una lunga strada vissuta in tandem. È questo il tema dell’incontro in programma stasera alle 21, nella sede del Cai nell’ex biblioteca Beghi in via del Popolo, organizzato dalla sezione spezzina del club: La cordata di coppia: "Due puzzole, un’unica passione, un grande amore"; introdotto dal presidente Alessandro Bacchioni e moderato da Lorenzo Ratti, l’evento porterà i partecipanti a entrare nel mondo delle Alpi Apuane insieme a Emanuele Stefanelli e Tiziana Ravenna, "prototipo dell’impegno in seno al Cai". Verranno illustrate le vie dei monti toscani al confine con la Liguria, trasmettendo l’amore per l’ambiente montano. Istruttori della scuola Cai del Muzzerone e membri del Soccorso Alpino, hanno messo da parte un’esperienza multiforme, dai rilievi e sentieri della nostra regione alle Dolomiti. Parteciperà all’evento anche il Gruppo Giovani della sezione della Spezia.