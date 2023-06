Mobilità elettrica, che successo "Così combattiamo l’inquinamento"

Circa 34mila persone hanno usato almeno una volta i monopattini e gli scooter elettrici del servizio di sharing, mentre i noleggi superano quota 90mila, concentrati prevalentemente nella stagione estiva e nei quartieri centrali della città. Sono alcuni dei dati sulla performance dei servizi introdotti da Palazzo civico per incentivare la mobilità green: il report, nei giorni scorsi è finito sul tavolo della giunta comunale nell’ambito dell’approvazione delle procedure che porteranno il Comune a individuare un unico soggetto cui affidare i servizi di mobilità elettrica in free floating relativi a monopattini, e-bike e scooter elettrici. Da maggio 2020 a dicembre 2022, nonostante la pandemia gli spostamenti complessivi percorsi in monopattino hanno raggiunto gli 812.350 chilometri, mentre quelli avvenuti in scooter hanno superato i 54mila chilometri (54.031 per l’esattezza) con benefici ambientali non trascurabili: aver percorso tali distanze con mezzi elettrici anziché con mezzi alimentati a benzina ha permesso di evitare l’emissione nell’atmosfera di 164 tonnellate di Co2. Dati, quelli sull’utilizzo dei mezzi elettrici a noleggio, che soddisfano l’amministrazione comunale, intenzionata ora a implementare i servizi alla luce di una domanda sempre più crescente: attualmente la flotta di mezzi del servizio sharing è composta da 300 monopattini e 30 scooter, ma è l’intenzione di Palazzo civico aumentare rispettivamente a 400 e a 50 il numero di monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita circolanti in città. "Numeri congrui per soddisfare ancora nei prossimi tempi un moderato aumento della domanda registrata in questi anni – spiega l’assessore alla mobilità, Kristopher Casati – Dall’analisi è emerso che il servizio di monopattini e scooter in sharing offerto alla cittadinanza durante i primi anni è stato un servizio apprezzato e piuttosto ordinato. .

Il nuovo progetto, per garantire continuità, prevede la conferma delle principali caratteristiche del servizio dei monopattini e di scooter, e l’aggiunta di un nuovo servizio di noleggio e-bike". Con la nuova gara pubblica per l’affidamento di tutti i servizi di sharing a un unico gestore, il Comune andrà a confermare anche alcuni dei tratti che avevano caratterizzato il servizio di noleggio dei monopattini, sia sulla sosta – con sconti sulla tariffa per chi andrà a rilasciare il mezzo dopo l’utilizzo in uno dei 29 hub della sosta individuati dal Comune – sia sul transito, col dispositivo gps con mappa integrata che provvede a bloccare il mezzo qualora questo iniziasse a transitare in zone nelle quali è vietato il transito.

Matteo Marcello