Minimarket chiusi in centro città per cibi mal conservati

La Spezia, 16 novembre 2023 – Due minimarket chiusi a causa dei cibi mal conservati. Nella mattinata di ieri, personale delle strutture di Igiene pubblica e degli alimenti, insieme alla sezione di polizia amministrativa della polizia locale, hanno effettuato un servizio congiunto per verificare eventuali irregolarità a carico di alcuni esercizi commerciali ubicati in centro città, con particolare riferimento alla verifica delle condizioni igienico sanitarie previste dalla legge.

L’attenzione si è concentrata sugli alimenti freschi e congelati in vendita e sulle modalità della loro conservazione, ma soprattutto sulla carne bovina ed ovina, che veniva conservata nelle celle frigo, tagliata e confezionata per i clienti.

Già nel settembre scorso un altro minimarket che svolgeva anche l’attività di macelleria, sempre in centro città, era stato chiuso da Asl e polizia locale.

Le ispezioni di ieri hanno accertato, anche in questo caso, l’assoluta inadeguatezza dei locali e delle attrezzature utilizzate da due minimarket del centro città, oltre alle condizioni più generali di mancanza dei necessari requisiti igienico-sanitari, anche nei locali adibiti a magazzino dell’altra merce.

A dimostrazione del volume della commercializzazione di carne, proprio durante l’ispezione in uno dei due minimarket, è sopraggiunto il grossista alimentare per la consegna settimanale di un pezzo intero di bovino ancora da sezionare per la vendita al dettaglio. Ma nel frattempo era già stata disposta la sospensione immediata dell’attività commerciale, che dovrà non solo provvedere ad un’opera di pulizia radicale, ma anche ad interventi strutturali per garantire il minimo delle condizioni e requisiti richiesti dalla legge per la vendita della carne. La riapertura dei minimarket sarà subordinata ad una nuova verifica effettuata da Asl.

Entrambe le attività commerciali inoltre, sono state inoltre sanzionate in via amministrativa sia da Asl che dalla polizia locale, sia per le norme sull’esposizione dei prezzi che per quelle sul decoro previste dal vigente Piano del Commercio.