Minaccia i vigili con una bottiglia: ‘infastidito’ dallo sguardo

La Spezia, 3 marzo 2025 – Insulta gli agenti della polizia locale al loro passaggio e poi li minaccia con una bottiglia di vetro, denunciato ventenne pregiudicato.

Secondo lui, gli agenti della municipale, in transito a bordo dell’auto di servizio, avrebbero indugiato troppo con lo sguardo nella sua direzione. Tanto è bastato ieri sera a un ventenne dominicano per perdere le staffe ed iniziare ad inveire platealmente dal marciapiede al loro indirizzo con minacce ed insulti. Immediatamente gli agenti, impiegati in quel momento nel pattugliamento del quartiere Umbertino, hanno fermato il veicolo e si sono diretti verso il giovane per sottoporlo a controllo di polizia, ma lui ha cominciato a brandire una bottiglia di vetro verso il viso degli agenti e, contemporaneamente, con il chiaro scopo di sottrarsi al controllo ed intimidire gli operatori, ha chiamato a raccolta diversi suoi connazionali che si trovavano in ordine sparso poco distante. In breve gli agenti si sono trovati a dover fronteggiare un capannello di extracomunitari, che si sono disposti intorno al loro amico per osteggiare il loro operato. L’arrivo delle pattuglie della locale di rinforzo, però, è stato immediato e con non poche difficoltà alla fine il ventenne è stato isolato, reso inoffensivo e portato a bordo di auto di servizio al Comando di viale Amendola.

Qui, poiché privo di documenti, grazie alla nuova strumentazione di cui si è dotata recentemente la polizia locale spezzina, è stato foto-segnalato ed identificato. Dalla consultazione degli archivi informatici è emerso che il giovane, che vive nella zona sud della città, risulta essere pregiudicato per gravi reati tra i quali violenza sessuale e già arrestato nel recente passato, proprio dalla municipale, sempre per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, fatti per i quali sta scontando la pena della messa in prova, evidentemente con scarsi risultati riabilitativi dato il comportamento aggressivo tenuto verso gli agenti.

Terminati gli atti di rito, è stata formalizzata a suo carico una nuova denuncia all’autorità giudiziaria per l’episodio accaduto.