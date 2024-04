La Spezia, minaccia e spintona i poliziotti: 22enne sarà rimpatriato

La Spezia, 23 aprile 2024 – Otto denunciati per non aver mostrato il documento di riconoscimento, uno di loro poi minaccia e spintona i poliziotti che volevano controllarlo. Questo l'esito del 'pattuglione' nel quartiere Umbertino, che ha visto coinvolti, nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 aprile, personale della polizia spezzina, con il rinforzo del Reparto prevenzione crimine Liguria ed un equipaggio cinofilo della guardia di finanza.

Innanzitutto gli operatori hanno condotto in questura 8 persone presenti in piazza Brin, sprovviste di un documento di identità, tutti denunciati per non aver esibito, senza giustificato motivo, un documento di riconoscimento.

Durante le fasi del controllo, uno di essi, un ragazzo marocchino di 22 anni, ha assunto un atteggiamento ostile verso gli agenti, urlando minacce e arrivando a spintonarli nel tentativo di eludere i controlli. Lo straniero, che proseguiva in questo comportamento, è stato portato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti del caso. Il 22enne, a carico del quale risultavano diversi precedenti, è stato così accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Potenza.

Nel corso del controllo, inoltre, il cane A.D. Elik della guardia di finanza ha fiutato della sostanza stupefacente in un’aiuola, dove gli operatori hanno trovato due involucri di cellophane contenenti hashish per un peso complessivo di 3,1 grammi, che è stata sequestrata a carico di ignoti.

Marco Magi