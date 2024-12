Migliaia di lumi accesi per il Natale subacqueo

Come ogni anno, la stupenda scenografia tra gli scogli e i carrugi, illuminati da migliaia di lumini a cera, fa da cornice al 55° Natale Subacqueo di Tellaro. Il 24 dicembre tutto inizia nel pomeriggio, alle 17, in piazza Belvedere (ritrovo alla fermata del bus) dove è prevista la ‘Camminata dei lumini’ con una guida turistica che mostrerà ai presenti gli scorci più suggestivi del borgo (per informazioni e iscrizioni inviare un messaggio via Whatsapp al numero di telefono 333 3984787) e pure per far loro scoprire le tecniche utilizzate dai volontari per preparare e sistemare sulle scogliere i piccoli contenitori di cera, che illuminano poi in maniera suggestiva quell’area del borgo. Alla sera, sempre a cura della Borgata marinara ‘Battistelli’ e l’Unione sportiva Tellaro, ecco, dalle 22, alla Marina l’esibizione dei New Joyful Singers, con i loro canti gospel. La nascita del bambino dalle acque è prevista circa alle 23.15, poi seguiranno lo spettacolo pirotecnico e dopo la processione, la messa nella chiesa Stella Maris. Da Lerici è anche previsto un servizio navetta gratuito, ogni 20 minuti, a partire dalle 19.30 (ultima corsa di rientro da Tellaro alle 0.30). Dal 1970 si celebra questa manifestazione con la piccola conchiglia che porta con sé la statuetta del Gesù Bambino donata da Papa Giovanni Paolo II. La stupenda scenografia sono, appunto, gli scogli e i carruggi di Tellaro, illuminati da migliaia di lumini che vengono preparati pazientemente con vasetti di vetro in cui viene colata la cera tra un grosso stoppino; alla vigilia vengono posizionati dappertutto, sia tra le piccole vie del borgo che tra gli scogli per incorniciare la piccola baia prospiciente l’antica chiesa di San Giorgio.

m. magi