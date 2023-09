"Messa in guardia dalle baby gang". Botta e risposta sulla sicurezza

Ospite di una trasmissione in onda su Rai 2, la nota psicoterapeuta Sarah Viola ieri pomeriggio non avrebbe usato mezzi termini per raccontare una circostanza vissuta in occasione di un convengo, che si è tenuto venerdì scorso alla Mediateca Regionale Ligure Sergio Fregoso, nell’ambito del progetto “L’educazione all’affettività“ promosso dalla sezione spezzina dell’Udi insieme a Coop Liguria e Comune. Sollecitata sul tema delle baby gang, avrebbe detto che "ero alla Spezia per un convegno, ho chiesto dove potessi bere un caffè. Mi è stato risposto ’In questa zona da nessuna parte, ci sono le baby gang e se entra rischia anche di prenderle". A riportare la frase è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha utilizzato i social per rispondere a stretto giro di posta alla professionista, per una vicenda che ha causato un vespaio di polemiche. Il sindaco parla di "dichiarazioni vergognose che offendono La Spezia e i nostri ragazzi. Mi stupisce come la nota psicoterapeuta Sarah Viola possa puntare il dito contro i più giovani basandosi su un commento riferito e senza neppure informarsi. La Spezia è una città turistica e accogliente, oggi chi compie un reato non rimane impunito. Come in tutte le città l’attenzione deve rimanere alta, ma invito la dottoressa a tornare nella nostra città e prendersi quel caffè serenamente, piuttosto che etichettare un territorio senza conoscerlo".