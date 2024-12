Mercato ittico, piano per il rilancio. Approvati i lavori di riqualificazione

Un progetto da 375mila euro per riqualificare il mercato del pesce e l’area demaniale esterna destinata all’approdo dei pescherecci. È quanto approvato nei giorni scorsi dal Comune di Lerici, con l’obiettivo di intercettare i fondi del bando lanciato da Regione Liguria con i denari del Fondo europeo per gli Affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura. Il progetto di valorizzazione del mercato coperto così come dell’area esterna di Calata Mazzini fa parte di un più ampio disegno di valorizzazione dell’area che ha già portato nei mesi scorsi l’amministrazione comunale a modificare il regolamento del mercato inerente il rilascio delle concessioni per stalli all’interno del mercato coperto e ormeggi in banchina. Il progetto, realizzato dagli uffici comunale e valutato 375.000,94 euro, prevede la riqualificazione interna del mercato del pesce attraverso la realizzazione di un bagno per i dipendenti, l’installazione di un sistema di condizionamento interno, l’installazione di Vta, ed anche la modifica dei serramenti di accesso al locale: da porte finestre a battente a porte finestre scorrevoli.

Per l’area demaniale antistante il mercato, destinata sempre alla medesima attività, il progetto prevede la riorganizzazione della banchina dei pescatori e dell’area esterna di pesca attraverso la modifica della tipologia e del numero delle attuali casse per alloggiamento reti da pesca, al fine di facilitare le operazioni di sbarco e di lavoro dei pescatori, e con la modifica della pavimentazione con il prolungamento delle lastre in pietra dalla banchina fino all’edificio del mercato del pesce "al fine di qualificare visivamente – si legge nella delibera di giuta – tutta l’area dedicata ai pescatori". Parallelamente, il Comune ha avviato procedure di confronto concorrenziale di preventivi a più operatori economici per la fornitura di cinque armadi frigoriferi da 700 litri, cinque lavandini e altrettanti fabbricatori di ghiaccio a scaglie da installare nelle aree del mercato coperto, oltre a 48 casse di plastica corredate da altrettanti telai e sei isole in legno con 8 scomparti per ospitarle.

Il Comune nelle scorse settimane ha già inoltrato una richiesta di autorizzazione all’Agenzia del Demanio, con i lavori che tuttavia dovranno essere approvati preventivamente anche dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria, in quanto sia l’immobile sia l’area della banchina sono sottoposti a tutela.

Matteo Marcello