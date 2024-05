Menta porta...aria fresca. Affettuosa e piena di gioia

Ritrovata sola, senza microchip, mentre vagava sperduta e senza meta sul nostro territorio alla tenera età di tre mesi, è riuscita a portare una ventata di aria fresca all’interno del canile municipale della Spezia dove ha trovato rifugio e l’affetto di tutti i volontari dell’associazione “L’Impronta“, che di lei ogni giorno si prendono cura. Menta è oggi un bellissimo esemplare di incrocio pastore di un anno e mezzo, che da altrettanto tempo sta crescendo tra le colline di via Del Monte; all’interno della struttura di San Venerio. La sua taglia è media e il suo manto, dal pelo corto ma denso, è di colore nero con una macchia che le imbianca l’estremità del naso per scendere sul mento, sul collo, ed estendersi sul petto e la pancia.

Nel complesso, la sua corporatura è forte ma slanciata e le sue lunghe zampe solide terminano con i cosiddetti ’calzini’; bianchi anche questi. Sul suo muso allungato ma non appuntito "campeggia" un tartufo nero e brillano due dolcissimi occhi marroni nocciola che, dalla leggera forma a mandorla, conquistano al primo sguardo; rivelando apertamente il suo carattere. Menta è infatti molto affettuosa e gioiosa con tutti gli amici umani con cui entra in contatto e dei quali le piace la compagnia, mentre si dimostra timorosa e insicura nei confronti dell’ambiente esterno: un mondo, la cui scoperta - se non fosse per le uscite in esterna guidata dai volontari de "L’Impronta" – le è stata fin qui preclusa. Del tutto sicura invece, si dimostra nei confronti di gatti e cani di piccola taglia: Menta proprio non li sopporta. Un’altra cosa certa è ciò di cui Menta ha bisogno: una casa e una famiglia – o un singolo padrone – con cui creare un legame unico e con cui andare, fiduciosa, alla scoperta della vita.

Alma Martina Poggi