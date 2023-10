Medicina fisica e riabilitativa. Tre posti vacanti all’Asl5

L’azienda socio-sanitaria ligure 5 della Spezia ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti di dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione, a tempo indeterminato. Requisiti essenziali: diploma di laurea in medicina e chirurgia, specializzazione nella disciplina di medicina fisica e riabilitazione, iscrizione all’albo. La selezione verterà su una prova scritta, una pratica e una orale. Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina o soluzioni di una serie di quesiti a risposta sintetica. Prova pratica: su tecnica e manualità peculiari della disciplina messa a concorso che deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale sulle materie della disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Inoltre il colloquio verterà anche su elementi di informatica e sulla conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese. Domande da presentare entro il 16 novembre sul portale https:asl5liguria.iscrizioneconcorsi.it. Per alte informazioni, contattare il numero 0187 533519.