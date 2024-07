Maxi-ritardo, il treno... si ferma

Minuto dopo minuto il ritardo del treno è salito alle stelle, nel pur breve tratto di linea fra Spezia e Corniglia. Un viaggio disagevole per chi era diretto nel borgo delle Cinque Terre ieri poco dopo pranzo: il regionale per Monterosso è partito da Spezia in ritardo rispetto all’orario, quando è arrivato a Corniglia il ’gap’ sulla tabella di marcia era di 35 minuti. A quel punto per non creare ritardi a catena ai treni che seguivano, è stato deciso di fermarlo a Corniglia per farlo tornare indietro come corsa fino a Spezia. Centinaia di passeggeri, fatti scendere per proseguire con un altro convoglio, hanno in breve tempo riempito il marciapiede della stazione.