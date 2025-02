"Maxi contributi, la Regione aiuti i piccoli Comuni"

Quanto accaduto al Comune di Framura "rappresenta un campanello d’allarme per i tanti finanziamenti, più o meno grandi ma ugualmente importanti per le amministrazioni, in capo ai piccoli comuni. Perdere risorse inseguite da tempo che avrebbero risolto problemi per l’intera comunità porta con sé il rischio di non riuscire a intervenire nel breve tempo sulla problematica stessa". Così il consigliere regionale Dem, Davide Natale, interviene sulla revoca del finanziamento da 900mila euro ai danni del Comune di Framura a causa di un ritardo di due giorni nell’esecuzione di un adempimento burocratico. La notizia è stata pubblicata ieri da La Nazione. "Su questo serve un’azione politica nazionale, serve che la Regione da un lato socializzi nelle sedi opportune questa situazione, e dall’altro trovi le risorse per realizzare l’intervento già oggetto di finanziamento poi revocato. C’è un punto su cui credo si debba fare una riflessione generale e trovare delle proposte concrete che emerge con forza dalle parole del sindaco Da Passano: i piccoli Comuni – dice Natale – hanno poco personale e sono spesso in difficoltà a seguire certi iter amministrativi. Nei prossimi giorni depositerò un ordine del giorno in Consiglio per chiedere alla giunta di creare una struttura di supporto per i piccoli Comuni per accompagnarli in tutte le fasi amministrative in caso di ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali ed europei, dalla presentazione della richiesta di finanziamento alla rendicontazione".

mat.mar.