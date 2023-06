Maxi bolletta dell’acqua Risarcita una casa famiglia

Le maxi bollette dell’acqua possono a volte essere il frutto di mancate letture attestanti il consumo effettivo e riferite invece a consumi soltanto stimati. E’ puntando su questa circostanza che la cooperativa sociale Billi casa famiglia Scrl di viale Amendola, operante alla Spezia nel campo del sostegno offerto alle fasce sociali svantaggiate, come immigrati e disabili, e nell’assistenza di donne vittime di violenza, ha ottenuto la restituzione da parte di Iren Acam di una somma cospicua – poco meno di 1.700 euro – pretesa dal gestore idrico in mancanza di letture effettive dei consumi. "Si tratta di un principio importante – spiega Marco Saravini, referente spezzino di Mdc, il Movimento difesa del cittadino – sancito dall’accoglimento del nostro reclamo contro una bolletta emessa da Iren. A nostro giudizio si trattava infatti di una fatturazione in eccesso, che non era suffragata dal calcolo preciso dei consumi attraverso la lettura effettiva del contatore ma basata solo su una presunzione. La contestazione era evidentemente fondata, tanto è vero che Iren ha emesso una bolletta a credito di 1.682,488 euro a favore della cooperativa. Una cifra che riteniamo andrà ulteriormente incrementata con riferimento ad un residuo di circa 99 smc, che intendiamo chiedere con un nuovo reclamo". Quello delle maxi-bollette non è comunque l’unico campo impegno di Mdc. L’associazione si appresta infatti a lanciare una nuova "offensiva" in materia di buoni fruttiferi, in questo caso contro Poste Italiane, o meglio contro lo Stato cui fa capo il prelievo fiscale.

"Una recente pronuncia giurisprudenziale – chiarisce Saravini – ha infatti ribadito che la tassazione al 12,5% di tali titoli deve avvenire alla scadenza, ventennale o trentennale che sia, e non ogni sei mesi, al momento della riscossione della cedola periodica di interesse. E’ facile calcolare che per i molti spezzini si tratta di cifre cospicue, considerando il volume degli investimenti. La nostra organizzazione è a disposizione di quanti intendano far valere le proprie ragioni, basta contattarci al numero 345 3759813".

F.A.