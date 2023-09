’Marelibera 2023’, pronti via. La vela solidale salpa dalla Morin

Spiega le sue vele oggi, sulla passeggiata Morin, di fronte all’Assonautica – partner dell’evento organizzato della Nave di Carta – ‘Marelibera 2023’, il festival della vela solidale che per tre giorni animerà la città con sport nautici, incontri, scienza e musica senza barriere. La manifestazione, che ha il patrocinio del Ministro per le disabilità, in particolare, oggi dalle 9 alle 16 e sabato dalle 10 alle 16, propone i laboratori ‘Sea Art’ per le scuole e le associazioni: quelli di scienze del mare sono a cura di Ingv, mentre quelli di arte e di arte marinaresca sono curati dalla Nave di Carta in collaborazione con SoloArte e servizi educativi del Comune della Spezia.

In occasione della Notte Europea dei Ricercatori, le scienze del mare diventano protagoniste di ‘Marelibera’ stasera con conferenze, incontri e racconti per conoscere i progetti di Citizen Science, la scienza partecipata (a cura di Ingv): nel dettaglio dalle 20.30 alle 23 in Passeggiata Morin e Assonautica, mentre alle 21 ‘Una Mare di stelle’ a Cadimare con il Gad (Gruppo astronoma digitale), sempre con prenotazione a [email protected]. Si dialoga sul mare sia oggi che domani, dalle 15 alle 19, in Passeggiata Morin sul tema della navigazione a vela per includere e rinascere attraverso il mare. Tre, infine, gli appuntamenti musicali del festival: stasera alle 19 l’esibizione della Banda Rulli Frulli sulla Passeggiata Morin, domani alle 21 al Pin il concerto dei Ladri di Carrozzelle e domenica, ancora alla Morin, alle 17, si chiude con musiche dal mondo dell’associazione Crescere insieme con la musica.

Saranno inoltre visitabili in Passeggiata Morin e al Cantiere della Memoria delle Grazie le mostre e le postazioni interattive che parlano di mare, empatia e solidarietà, mentre domani alle 10, sessanta barche con a bordo persone con disabilità o fragilità spiegheranno per la veleggiata ‘Tutti a Bordo!’, con consegna delle vele solidali domenica alle 11, ed il contorno della parata in mare e il concerto della fanfara della Marina militare.

marco magi