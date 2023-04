Marchio regionale di qualità ’Artigiani in Liguria’ anche per tipografi, video operatori e fotografi

I tipografi, i video operatori e i fotografi sono le nuove professioni che entrano a far parte del marchio regionale di qualità ‘Artigiani in Liguria’. A decretarlo, la Commissione regionale per l’Artigianato Liguria. "Un riconoscimento alla passione e al sacrificio di decenni di lavoro, ma anche un punto di partenza per estrarre ancora più valore dalla dedizione di queste professionalità, con progetti di supporto e valorizzazione promozionale – sottolinea l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti –. Tante nuove imprese potranno così fregiarsi di un marchio divenuto simbolo di eccellenza e accedere ad opportunità a loro dedicate, come i contributi a fondo perduto previsti da Garanzia artigianato Liguria". I nuovi disciplinari di produzione permetteranno a fotografi tipografi e video operatori, iscritti all’albo da almeno tre anni, di aderire al marchio artigiani in Liguria che conta 26 lavorazioni, e oltre 860 imprese iscritte al sistema. "Il progetto presentato oggi è un esempio del lavoro di squadra svolto tra maestranze artigiane di eccellenza, istituzioni e associazioni di categoria artigiane", ha detto Luigi Attanasio, presidente della Camera di commercio di Genova. Per aderire al sistema ‘Artigiani in Liguria’ i fotografi, tipografi e video operatori, regolarmente iscritti da almeno tre anni all’Albo imprese artigiane, potranno presentare domanda alle Camere di commercio liguri. "Ringraziamo l’assessore Benveduti che ha accolto la nostra proposta allargando il marchio regionale all’importante mondo della comunicazione" dichiarano i segretari regionali di Confartigianato e Cna, Luca Costi e Angelo Matellini.